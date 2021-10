Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 13:10 (Di martedì 5 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio 63 capoluoghi di regione di provincia al voto va nel centro-sinistra e tre al centrodestra altri nove al ballottaggio al secondo turno i candidati del centro-destra sono in vantaggio in 5 comuni quelli del centrosinistra in Confermati i tre sindaci uscenti altri 5 si giocano Ibiza ballottaggio Trieste Isernia Benevento sono del centrodestra Varese Caserta del centrosinistra nessuna delle città che hanno già letto il simbolo cambia colore politico lo faranno di certo invece Roma e Torino governate negli ultimi 5 anni dei sindaci del MoVimento 5 Stelle è Questo in sintesi l’esito del primo turno delle elezioni comunali nell’unica regionale andata alle urne ha vinto il centro-destra conosciuto mancano quelli dati di Cosenza dove lo spoglio comincerà dopo la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021)dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio 63 capoluoghi di regione di provincia al voto va nel centro-sinistra e tre al centrodestra altri nove al ballottaggio al secondo turno i candidati del centro-destra sono in vantaggio in 5 comuni quelli del centrosinistra in Confermati i tre sindaci uscenti altri 5 si giocano Ibiza ballottaggio Trieste Isernia Benevento sono del centrodestra Varese Caserta del centrosinistra nessuna delle città che hanno già letto il simbolo cambia colore politico lo faranno di certo invecee Torino governate negli ultimi 5 anni dei sindaci del MoVimento 5 Stelle è Questo in sintesi l’esito del primo turno delle elezioni comunali nell’unica regionale andata alle urne ha vinto il centro-destra conosciuto mancano quelli dati di Cosenza dove lo spoglio comincerà dopo la ...

