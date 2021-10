Traffico Roma del 05-10-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021) Luceverdedalla redazione in primo piano un incidente avvenuto lungo la galleria Giovanni XXIII in direzione del Foro Italico sono possibili i rallentamenti altro incidente su via Casilina all’altezza di via Giovanni Camillo peresio su via dell’Oceano Atlantico all’altezza di via Cristoforo Colombo alberi sulla strada invece sono segnalati su via della Pisana all’altezza di via Malagrotta sul Urbano della A24-teramo code da Togliatti e la tangenziale est verso il centro città altre cose sulla diramazioneSud a Torrenova in entrata raccordo anulare su quest’ultimo file tra la diramazione la Tuscolana la carreggiata interna in città ilin aumento al momento maggiori rallentamenti sulla Flaminia e sulla Salaria Per quanto riguarda ilferroviario problemi sulla linea ...