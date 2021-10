Tornano alla luce le gallerie dell'ultimo assedio dei Templari (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - L'ultimo lembo della Terrasanta latina e cristiana giace alcuni metri sotto il manto stradale di un quartiere di Acco, in Israele, vicino al porto e a quel mare da cui i Franchi – come li chiamava all'epoca la popolazione locale – erano giunti molto tempo prima a portar la guerra nel nome di Cristo. Acco è l'attuale nome di San Giovanni d'Acri, che a sua volta fu l'ultima città crociata a capitolare, cent'anni di resistenza dopo la caduta di Gerusalemme, sotto la spada dell'Islam. E cedette, notano come se fosse scritto nel grande libro del Destino gli storici arabi di quei tempi, proprio nello stesso giorno in cui era andata perduta nelle mani degli infedeli, venerdì 17 del mese di giumada secondo. Dimostrazione più grande della grandezza del Compassionevole e Misericordioso non poteva esservi. Da mesi una ... Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - L'lemboa Terrasanta latina e cristiana giace alcuni metri sotto il manto stradale di un quartiere di Acco, in Israele, vicino al porto e a quel mare da cui i Franchi – come li chiamava all'epoca la popolazione locale – erano giunti molto tempo prima a portar la guerra nel nome di Cristo. Acco è l'attuale nome di San Giovanni d'Acri, che a sua volta fu l'ultima città crociata a capitolare, cent'anni di resistenza dopo la caduta di Gerusalemme, sotto la spada'Islam. E cedette, notano come se fosse scritto nel grande libro del Destino gli storici arabi di quei tempi, proprio nello stesso giorno in cui era andata perduta nelle mani degli infedeli, venerdì 17 del mese di giumada secondo. Dimostrazione più grandea grandezza del Compassionevole e Misericordioso non poteva esservi. Da mesi una ...

