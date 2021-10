Theo e Lucas Hernandez insieme con la Francia: “Infanzia difficile, grazie a…” (Di martedì 5 ottobre 2021) I due fratelli Hernandez si ritrovano in nazionale con la Francia: Theo racconta il passato difficile e la grande soddisfazione Leggi su golssip (Di martedì 5 ottobre 2021) I due fratellisi ritrovano in nazionale con laracconta il passatoe la grande soddisfazione

Advertising

SkySport : Francia, Theo e Lucas Hernandez: 'Noi in nazionale insieme, traguardo dedicato a mamma' #SkySport #Francia… - andreastoolbox : Theo e Lucas Hernandez convocati insieme: i fratelli compagni di nazionale | Sky Sport - TOSADORIDANIELA : RT @CCokina12: Theo è minuscolo quando c’è Lucas accanto a lui..è come se pendesse dalle sue labbra, come se aspettasse un cenno di approva… - Italia_Notizie : Hernandez, Theo e Lucas fratelli ritrovati: finalmente insieme con la Francia in Nations League - sportli26181512 : Deschamps: 'Gli Hernandez possono giocare insieme, Theo è un terzino classico': Didier Deschamps, ct della Francia,… -