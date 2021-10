Strage di via D’Amelio: Borsellino quater, la Cassazione conferma le condanne (Di martedì 5 ottobre 2021) Strage di via D’Amelio, la Cassazione conferma le condanne. Ergastolo per i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, condannati per calunnia i falsi collaboratori di giustizia Calogero Pulci e Francesco Andriotta. Regge quanto deciso dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta nel novembre 2019. confermate dalla Cassazione le condanne all’ergastolo per i boss palermitani Salvatore Madonia Leggi su periodicodaily (Di martedì 5 ottobre 2021)di via, lale. Ergastolo per i boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, condannati per calunnia i falsi collaboratori di giustizia Calogero Pulci e Francesco Andriotta. Regge quanto deciso dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta nel novembre 2019.te dallaleall’ergastolo per i boss palermitani Salvatore Madonia

Advertising

petergomezblog : Incidenti sul lavoro: 9 morti in 24 ore. La strage senza fine nei cantieri: tre vittime in mattinata a San Severo,… - fattoquotidiano : CARTABIA CANCELLA PURE LA MEMORIA 'Assoluzione? Via dai motori di ricerca web'. Chi è stato assolto (o prescritto)… - PaoloX68 : RT @ilpost: La Corte di Cassazione ha confermato le condanne del processo “Borsellino quater” - romi_andrio : RT @ilpost: La Corte di Cassazione ha confermato le condanne del processo “Borsellino quater” - Skittygoa : RT @ilpost: La Corte di Cassazione ha confermato le condanne del processo “Borsellino quater” -