Scandalo fondi Segreteria di Stato: “Manca la prova regina”. Maxi-processo a rischio annullamento (Di martedì 5 ottobre 2021) Città del Vaticano – Manca la “prova regina” del Maxi-processo in Vaticano per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato che ruota intorno alla compravendita- truffa di un immobile di prestigio nel quartiere Chelsea nel centro di Londra, costata alla Santa Sede una cifra stimata tra i 77 e i 175 milioni di euro. Per i difensori dei dieci imputati, tra cui il più illustre è il cardinale Angelo Becciu, Manca il video dell’interrogatorio di monsignor Alberto Perlasca, all’epoca dei fatti braccio destro di Becciu. Nelle lunghe indagini monsignor Perlasca, è Stato interrogato 5 volte, due come imputato e altre tre come persona informata sui fatti. La difesa degli imputati accusa i Pm di non voler permettere l’accesso ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021) Città del Vaticano –la “” delin Vaticano per la gestione deidelladiche ruota intorno alla compravendita- truffa di un immobile di prestigio nel quartiere Chelsea nel centro di Londra, costata alla Santa Sede una cifra stimata tra i 77 e i 175 milioni di euro. Per i difensori dei dieci imputati, tra cui il più illustre è il cardinale Angelo Becciu,il video dell’interrogatorio di monsignor Alberto Perlasca, all’epoca dei fatti braccio destro di Becciu. Nelle lunghe indagini monsignor Perlasca, èinterrogato 5 volte, due come imputato e altre tre come persona informata sui fatti. La difesa degli imputati accusa i Pm di non voler permettere l’accesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo fondi 'Palazzo Londra, accusa chiede 'restituzione atti' per 'azzerare' processo Città del Vaticano - E' l'ennesimo colpo di scena. Nel processo per reati finanziari partito dallo scandalo del famigerato palazzo di Londra acquistato con i fondi riservati della Segreteria di Stato che coinvolge anche il cardinale Angelo Becciu , il Promotore di Giustizia (una sorta di pm), ...

Scandalo finanziario in Vaticano, il maxi processo rischia l’annullamento Mauro Carlino, 45enne originario di Lecce, già capo dell’ufficio informazione e documentazione del Vaticano, compare sul banco degli imputati.

