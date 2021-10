Ruggi | selezione primari | due ammessi con riserva per “mancata ricevuta contributo 15 €”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Incarico quinquennale di direttore di una tra le qualificanti Unità Operative Complesse dell’ospedale San Giovanni di Dio ed’Aragona. Il direttore generale Vincenzo D’Amato fa sapere che “alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande prevista dall’Avviso dipubblica per titoli e colloquio sono pervenute 11 istanze di partecipazione. Dall’istruttoria è emerso che nove candidati hanno inviato la domanda entro i termini di legge e sono in possesso dei requisiti generali e specifici per accedere alla procedura concorsuale; due non hanno allegato la richiesta dell’avvenuto pagamento di euro 15 avente casuale ‘spese avviso pubblico direttore U.O.C….”. Di conseguenza il DG ha deliberato di “ammettere alla successiva fase dii nove ...

