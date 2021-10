Roma | venditori abusivi in centro | per 4 scatta una multa di decine di migliaia di euro

(Di martedì 5 ottobre 2021)– Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale difinalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale. Nelle ultime 24 ore, sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri sono finite le zone maggiormente interessate dalla movida e le aree archeologiche e di interesse culturale. Dalla mattina al tardo pomeriggio, i Carabinieri del ComandoPiazza Venezia hanno eseguito verifiche nelle aree comprese tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, ad esito delle quali hanno sanzionato 4 cittadini del Bangladesh, tutti senza fissa dimora, intenti al commercio ambulante illegale. A loro carico sono state contestate sanzioni ...

