Riforma fiscale, catasto, Iva, Irpef e tasse sulla casa. C'è il via libera del Governo (Di martedì 5 ottobre 2021) Un anno e mezzo, 18 mesi , per ridisegnare il sistema fiscale italiano. Puntando su una maggiore crescita, sul taglio degli adempimenti e sulla lotta all'evasione. E' quanto prevede la bozza della ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 ottobre 2021) Un anno e mezzo, 18 mesi , per ridisegnare il sistemaitaliano. Puntando su una maggiore crescita, sul taglio degli adempimenti elotta all'evasione. E' quanto prevede la bozza della ...

Advertising

borghi_claudio : Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il g… - marattin : Oggi in Consiglio dei Ministri una legge delega per una complessiva riforma del sistema fiscale. Negli anni ci sono… - massimobitonci : #RiformaCatasto e #fisco, la delega fiscale sul tavolo del governo. «Per noi la riforma del catasto in questo modo… - Carmela_oltre : RT @Linkiesta: Draghi assicura che con il nuovo catasto non cambierà la tassazione - Linkiesta : Draghi assicura che con il nuovo catasto non cambierà la tassazione -