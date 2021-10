Ragazzini sparano pallini ad aria compressa contro maestre (Di martedì 5 ottobre 2021) La Polizia locale di Sassari è sulle tracce di due minorenni che ieri mattina hanno sparato con una pistola ad aria compressa contro due insegnanti e un bidello delle scuole comunali di via Savoia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) La Polizia locale di Sassari è sulle tracce di due minorenni che ieri mattina hanno sparato con una pistola addue insegnanti e un bidello delle scuole comunali di via Savoia, ...

Un'insegnante è corsa sulla terrazza e ha cercato di bloccare i due ragazzini che l'hanno strattonata e sono poi riusciti a scappares. Gli agenti della municipale, accorsi sul posto, hanno raccolto ...

