Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Puigdemont: Consulta spagnola, mandato d'arresto valido: (ANSA) - MADRID, 05 OTT - La Corte Costit… - iconanews : Puigdemont: Consulta spagnola, mandato d'arresto valido -

Ultime Notizie dalla rete : Puigdemont Consulta

Agenzia ANSA

Con questa risoluzione, adottata dalla corte all'unanimità, viene per tanto respinto il ricorso presentato dalle difese die di quelle di Toni Comín, Clara Ponsatí e Luis Puig, politici ...Boss in libertà I pareri: delle toghe Via alla discussione sulla norma che laha chiesto ...al Colle e laticlavio a Dell'Utri Sono (quasi) tutti innocenti di Daniela Ranieri Alghero...La Corte Costituzionale spagnola ritiene "in vigore" i mandati d'arresto internazionali emessi nel 2019 dalla Corte Suprema nei confronti dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont e tre suoi asses ...I mandati d’arresto internazionali emessi nel 2019 dalla Corte Suprema nei confronti dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont e tre suoi assessori “sono ancora in vigore”. E’ quanto spiega in un ...