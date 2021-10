Le urne vuote di Conte scatenano una raffica di mal di pancia dentro M5s (Di martedì 5 ottobre 2021) “Ci contraddistingue l’onestà, e dunque dobbiamo essere intellettualmente onesti: dovevamo essere la novità, così non è stato”. C’è preoccupazione nelle parole di Sergio Battelli, un sentimento di malessere che in pochi all’interno del Movimento 5 stelle hanno il coraggio di esternare, “ma di fronte a quello che succede non si può rimanere in silenzio”. I selfie con Gaetano Manfredi, unico vincitore di questa tornata e con la lista M5s che si è fermata al 10% non riuscendo a superare il Pd, non è un tappeto abbastanza grande per nascondere i nodi con i quali Giuseppe Conte deve confrontarsi. Secondo i calcoli elaborati da Youtrend, nei comuni dove si è presentato il Movimento ha raccolto una striminzita media del 4,3%. Poco, troppo poco per poter dire che un problema non c’è. “Siamo autoreferenziali, pompiamo le nostre piazze, sui social e fra di noi, ma alla fine ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) “Ci contraddistingue l’onestà, e dunque dobbiamo essere intellettualmente onesti: dovevamo essere la novità, così non è stato”. C’è preoccupazione nelle parole di Sergio Battelli, un sentimento di malessere che in pochi all’interno del Movimento 5 stelle hanno il coraggio di esternare, “ma di fronte a quello che succede non si può rimanere in silenzio”. I selfie con Gaetano Manfredi, unico vincitore di questa tornata e con la lista M5s che si è fermata al 10% non riuscendo a superare il Pd, non è un tappeto abbastanza grande per nascondere i nodi con i quali Giuseppedeve confrontarsi. Secondo i calcoli elaborati da Youtrend, nei comuni dove si è presentato il Movimento ha raccolto una striminzita media del 4,3%. Poco, troppo poco per poter dire che un problema non c’è. “Siamo autoreferenziali, pompiamo le nostre piazze, sui social e fra di noi, ma alla fine ...

Advertising

Trezzano5Stelle : RT @MraCnz: Piazze piene e urne vuote,è veramente una presa per il culo!!! @Mov5Stelle per favore non dimezzatevi lo stipendio. Il popolo… - LobbaLuisa : RT @MraCnz: Piazze piene e urne vuote,è veramente una presa per il culo!!! @Mov5Stelle per favore non dimezzatevi lo stipendio. Il popolo… - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Le urne vuote di Conte scatenano una raffica di mal di pancia dentro M5s - MPanarari : RT @PietroSalvatori: Le urne vuote di Conte scatenano una raffica di mal di pancia dentro M5s I parlamentari Battelli e Spadafora ma anche… - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Le urne vuote di Conte scatenano una raffica di mal di pancia dentro M5s -