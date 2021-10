L'allerta per il maltempo continuerà per tutta la settimana (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Alluvioni tra Liguria e Piemonte, maltempo anche in Lombardia. La prima settimana d'ottobre ha inaugurato un autunno di nubifragi, con forti disagi per i trasporti, anche se il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di ieri sera pur invocando "prudenza" ha spiegato che "per ora è un pochino meglio di quanto potevamo pensare qualche ora fa". Ma rimane anche per oggi l'allerta della Protezione civile. La giornata di lunedì è stata caratterizzata da piogge intense in Liguria, un'allerta - prima arancione, poi rossa - che ha interessato quasi tutto il territorio: secondo i dati forniti da Arpal, sono un record storico i 740.6 mm d'acqua caduti in 12 ore a Rossiglione (Ge), dato che ha superato di 20 cm il primato sulle 12 ore registrato nell'alluvione del 1970. Piogge intense, frane e ... Leggi su agi (Di martedì 5 ottobre 2021) AGI - Alluvioni tra Liguria e Piemonte,anche in Lombardia. La primad'ottobre ha inaugurato un autunno di nubifragi, con forti disagi per i trasporti, anche se il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di ieri sera pur invocando "prudenza" ha spiegato che "per ora è un pochino meglio di quanto potevamo pensare qualche ora fa". Ma rimane anche per oggi l'della Protezione civile. La giornata di lunedì è stata caratterizzata da piogge intense in Liguria, un'- prima arancione, poi rossa - che ha interessato quasi tutto il territorio: secondo i dati forniti da Arpal, sono un record storico i 740.6 mm d'acqua caduti in 12 ore a Rossiglione (Ge), dato che ha superato di 20 cm il primato sulle 12 ore registrato nell'alluvione del 1970. Piogge intense, frane e ...

Advertising

TgLa7 : ??ALLERTA ROSSA?? LIGURIA : resta critica la situazione per la circolazione autostradale, ancora chiusa la A26 in dir… - RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - TgLa7 : ??ALLERTA ROSSA?? Oltre alla Liguria, la regione più colpita dal maltempo, il massimo grado di allerta è stato esteso… - Elisa31280414 : @altoqualunque1 boh un po' di merda, oggi era l'unico giorno in cui dovevo andare a scuola e non posso andare perch… - needacuppa_ : @_JustL1keyou_ Aiuto, brutto, io invece sono a casa per l’allerta pioggia (ma io a scuola ci lavoro) -