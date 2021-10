La nostra Sanità a rischio attacco hacker

Leggi su panorama

(Di martedì 5 ottobre 2021) Lain Italia, lo possiamo dire con certezza oramai, non è mai stata così tanto oggetto di attenzioni. Gli incredibili sforzi messi campo nel periodo più nero della Pandemia hanno permesso al nostro Paese di fronteggiare una situazione difficilmente preventivabile, ma comunque egregiamente gestita, nonostante le criticità del caso. Ciò non toglie che il settore non stesse arrivando da un periodo fiorente. L'ultimo decennio ha visto una drastica riduzione del personale sanitario in Italia dovuta al reiterarsi delle misure di spending review. In questo senso, tra il 2009 e il 2018, i dipendenti a tempo indeterminato sono diminuiti complessivamente del 6,5%, passando da 693.600 unità a fine 2009 a 648.507 a fine 2018. La crisi sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19 non ha fatto altro che esacerbare questo problema: l'Italia si è infatti trovata con una ...