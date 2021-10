Kingdom Hearts: la serie arriverà su Nintendo Switch via cloud streaming (Di martedì 5 ottobre 2021) Annunciato come parte del reveal di Sora, che entra a far parte del roster di Super Smash Bros. Ultimate, Kingdom Hearts sta per arrivare anche su Nintendo Switch. Le versioni per la console ibrida includeranno tre titoli: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts JD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3 + Re Mind. Le date di uscita saranno annunciate nel prossimo futuro, ha confermato il director di Smash Bros. Masahiro Sakurai. Come riportato dall'account Twitter Nintendo Italia, i giochi potranno essere eseguiti grazie alla tecnologia di streaming tramite cloud, tecnologia già rodata per alcuni giochi tra cui Hitman III e Control. Come abbiamo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Annunciato come parte del reveal di Sora, che entra a far parte del roster di Super Smash Bros. Ultimate,sta per arrivare anche su. Le versioni per la console ibrida includeranno tre titoli:HD 1.5 + 2.5 ReMIX,JD 2.8 Final Chapter Prologue e3 + Re Mind. Le date di uscita saranno annunciate nel prossimo futuro, ha confermato il director di Smash Bros. Masahiro Sakurai. Come riportato dall'account TwitterItalia, i giochi potranno essere eseguiti grazie alla tecnologia ditramite, tecnologia già rodata per alcuni giochi tra cui Hitman III e Control. Come abbiamo ...

