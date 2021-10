Il Var all' americana è un miracolo italiano

Advertising

FBiasin : Bellissima la nuova #Var Room centralizzata inaugurata a Lissone. Un centro di produzione modernissimo e all'avangu… - capuanogio : #Rocchi: 'Sarebbe folle solo pensare che un arbitro si rifiuti di andare al #Var, se lo scoprissi quell'arbitro non… - sportface2016 : +++#Roma, #Mourinho: 'Oggi arbitro e #Var non sono stati all'altezza di questa partita. Da 1-1 a 2-0 è troppo, #Leiva era da espulsione'+++ - infoitsport : Serie A, Gravina all’inaugurazione del nuovo Centro Var: “Una nuova era” - massycherubin : @424BasilStreet Comunque WhatsApp mi sa che non funzionasse già ieri sera... infatti il Var deve aver comunicato al… -

Ultime Notizie dalla rete : Var all

Dodici sale ad alta tecnologia per aiutare a distanza i fischietti. Il presidente Figc Gravina: "Questa è un'eccellenza del nostro calcio" di GIULIO MOLAIl portoghese e Rebic hanno avuto una crescita impressionante rispetto'anno scorso . Non tanto ... arriva un braccio galeotto di Messias che risveglia ile riapre la partita. L'ex ala del ...Dodici sale ad alta tecnologia per aiutare a distanza i fischietti. Il presidente Figc Gravina: "Questa è un’eccellenza del nostro calcio" ...Sulla mancata espulsione di Handanovic aggiunge: "Un episodio del genere va lasciato all’interpretazione del direttore di gara in campo" ...