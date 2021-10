Il Green pass di Pippo Franco è falso? Clamoroso sospetto, il suo medico indagato: trema la "Roma-bene" (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel mirino, ora, ci finisce Pippo Franco. Il punto è che qualche tempo fa, a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, disse: "Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire". Ma ora, si apprende, su quel Green pass c'è qualche dubbio. Pippo Franco infatti è tra i pazienti di un medico di base del quartiere Appio-Tuscolano a Roma che risulta indagato dai Nas con l'accusa di aver fornito falsi certificati verdi. Nel dettaglio, l'accusa - così come spiega Il Fatto Quotidiano - è quella di aver inserito nel sistema informatico regionali circa un centinaio di Green pass non regolari, basate su esenzioni non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel mirino, ora, ci finisce. Il punto è che qualche tempo fa, a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, disse: "Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho ilma più di questo non voglio dire". Ma ora, si apprende, su quelc'è qualche dubbio.infatti è tra i pazienti di undi base del quartiere Appio-Tuscolano ache risultadai Nas con l'accusa di aver fornito falsi certificati verdi. Nel dettaglio, l'accusa - così come spiega Il Fatto Quotidiano - è quella di aver inserito nel sistema informatico regionali circa un centinaio dinon regolari, basate su esenzioni non ...

