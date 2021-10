HeidelbergCement vende asset regionali in Spagna

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) –annuncia la cessione di alcune attività income parte della sua spinta all’ottimizzazione del portafoglio e al miglioramento dei margini. Il produttore di cemento tedesco ha firmato accordi perre le sue attivitàdi aggregati e premiscelati in Catalogna, Madrid e Asturia e le sue attività di calcestruzzo nelle Isole Baleari. La società non ha rivelato i dettagli finanziari né le identità dei diversi acquirenti.Il titoloviaggia in ribasso sulla piazza di Francoforte registrando un calo dell’1,15%. L’andamento della compagnia del cemento tedesca nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Quadro tecnico in ...

