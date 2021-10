Haiku the Robot è un action platform che farà la gioia dei fan di Hollow Knight? La demo è qui (Di martedì 5 ottobre 2021) Un metroidvania con elementi d'avventura: Haiku, the Robot è il nuovo gioco targato Mister Morris Games, approdato ora su Steam con una demo giocabile in attesa del lancio effettivo (che non ha, ancora, una data). Si tratta di un gioco d'avventura ed esplorazione dallo stile generalmente piuttosto grazioso, in cui impersonare un Robottino di nome Haiku incaricato di salvare il mondo dalla distruzione causata dai Robot corrotti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Un metroidvania con elementi d'avventura:, theè il nuovo gioco targato Mister Morris Games, approdato ora su Steam con unagiocabile in attesa del lancio effettivo (che non ha, ancora, una data). Si tratta di un gioco d'avventura ed esplorazione dallo stile generalmente piuttosto grazioso, in cui impersonare untino di nomeincaricato di salvare il mondo dalla distruzione causata daicorrotti. Leggi altro...

Advertising

misteruplay2016 : Haiku, the Robot: demo disponibile per il carinissimo action platform di Mister Morris - DavidJa81480109 : RT @Camille_Jeann: C'ero soltanto. C'ero. Intorno mi cadeva la neve. ? Kobayashi Issa (1763-1828) 'Il Muschio e la Rugiada ' : Haiku… - Camille_Jeann : RT @Camille_Jeann: C'ero soltanto. C'ero. Intorno mi cadeva la neve. ? Kobayashi Issa (1763-1828) 'Il Muschio e la Rugiada ' : Haiku… - The_Haiku : @ilpost pubblica un bell’articolo su @CouchsurfingITA. La figura del fondatore ne esce come quella di uno che è sta… - The_Haiku : @vicyago66 @ale_alfa9 Ogni volta che chiami panzerotto uno di quegli aborti fritti generati da quel posto, un pugliese muore. -