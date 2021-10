Gualtieri: Astensione periferie? Io mediamente più votato ovunque (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “L’Astensione nelle periferie? La mia candidatura ha preso voti in modo abbastanza omogeneo in tutta la città, sono il più mediamente votato ovunque e questo corrisponde alla nostra visione di unire Roma perché non ci sono cittadini di serie A e B.” “Poi certo c’è parte dei romani e delle romane che non sono andati a votare e noi diremo loro ‘partecipate’, perché da questo voto dipenderà il futuro della città non per i prossimi 5 anni ma per molto di più, viste le opportunità straordinarie che ci attendono, dal Giubileo a Expo”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a SkyTg24. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “L’nelle? La mia candidatura ha preso voti in modo abbastanza omogeneo in tutta la città, sono il piùe questo corrisponde alla nostra visione di unire Roma perché non ci sono cittadini di serie A e B.” “Poi certo c’è parte dei romani e delle romane che non sono andati a votare e noi diremo loro ‘partecipate’, perché da questo voto dipenderà il futuro della città non per i prossimi 5 anni ma per molto di più, viste le opportunità straordinarie che ci attendono, dal Giubileo a Expo”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, intervenendo a SkyTg24. (Agenzia Dire)

Advertising

paolagott62 : @EmilianoCarusel @RomaConCalenda @CarloCalenda @gualtierieurope Io Roma a Michetti, con la mia astensione, non la c… - dukana2 : RT @dukana2: #Elezioni2021, #Raggi ringrazia e assicura: 'Non darò indicazioni di voto al ballottaggio. I cittadini non sono mandrie da por… - marinellafly12 : RT @dukana2: #Elezioni2021, #Raggi ringrazia e assicura: 'Non darò indicazioni di voto al ballottaggio. I cittadini non sono mandrie da por… - arianna20032000 : RT @dukana2: #Elezioni2021, #Raggi ringrazia e assicura: 'Non darò indicazioni di voto al ballottaggio. I cittadini non sono mandrie da por… - matteoc1951 : RT @dukana2: #Elezioni2021, #Raggi ringrazia e assicura: 'Non darò indicazioni di voto al ballottaggio. I cittadini non sono mandrie da por… -