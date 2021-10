Giucas Casella e una persona speciale: “Giuseppe con me da 35 anni” (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip, Giucas Casella parla di una persona speciale: “Giuseppe con me da 35 anni”. (screenshot video)Il noto mago della tv, Giucas Casella, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è confidato oggi con Soleil Sorge e ha parlato a lei di suo figlio James. “Sono davvero molto orgoglioso di lui”, ha spiegato parlando del figlio nato da una controversa relazione con la ballerina Carol Torr. Un figlio non voluto dal mago, che però messo in ‘stato d’accusa’ dall’ex compagna durante una popolare trasmissione televisiva, ha voluto replicare punto su punto. Ti potrebbe interessare –> James Casella, il figlio segreto del mago e illusionista Giucas Infatti, ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip,parla di una: “con me da 35”. (screenshot video)Il noto mago della tv,, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è confidato oggi con Soleil Sorge e ha parlato a lei di suo figlio James. “Sono davvero molto orgoglioso di lui”, ha spiegato parlando del figlio nato da una controversa relazione con la ballerina Carol Torr. Un figlio non voluto dal mago, che però messo in ‘stato d’accusa’ dall’ex compagna durante una popolare trasmissione televisiva, ha voluto replicare punto su punto. Ti potrebbe interessare –> James, il figlio segreto del mago e illusionistaInfatti, ...

