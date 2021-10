Ginnastica artistica | Mondiali 2021 | tutte le partecipanti Sfilza di assenti | Melnikova e Andrade le big

(Di martedì 5 ottobre 2021) La FIG ha pubblicato l’attesissimo listone deiaidi, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. I Direttori Tecnici delle varie Nazionali hanno dovuto comunicare i nominativi dei vari convocati con un paio di settimane di anticipo, anche se sono possibili delle sostituzioni dell’ultimo minuto. Diamo uno sguardo alle ragazze che prenderanno parte alla rassegna iridata. La Russia si presenta con due pezzi forti: Angelinae Vladislava Urazova. Le due Campionesse Olimpiche con la squadra faranno da apripista ai nomi nuovi Irina Vorona e Mariia Minaeva. Gli USA cambiano tutto rispetto a Tokyo, sulla carta non ci sono grandissimi nomi: Leanne Wong, Kayla Di Cello, Shelese Jones, Skye Blakely proveranno comunque a fare ...

Di seguito le convocate dell'Italia femminile per i Mondiali 2021 di ginnastica artistica (come riportate dalla FIG, Federazione Internazionale). CONVOCATE ITALIA MONDIALI...LOTTO 2 - Realizzazione della palestra al chiuso con spazi idonei per ginnastica artistica (volteggio, cavallo, parallele, corpo libero, anelli, sbarra ecc.) per competizioni a livello regionale o ...