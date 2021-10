Enzo Milesi sindaco a Valnegra | “Risultato oltre le aspettative”

ItaliaViva : Complimenti a Enzo Milesi, eletto Sindaco di Valnegra! - RosannaGalante : RT @mariellarosati: Sindaci di Italia Viva eletti : Davide Bendinelli, Alessandro Di Santo, Valerio Ferrari, Vincenzo Marcorelli, Gerardo S… - daniela_garbati : RT @mariellarosati: Sindaci di Italia Viva eletti : Davide Bendinelli, Alessandro Di Santo, Valerio Ferrari, Vincenzo Marcorelli, Gerardo S… - rosannaclementi : RT @mariellarosati: Sindaci di Italia Viva eletti : Davide Bendinelli, Alessandro Di Santo, Valerio Ferrari, Vincenzo Marcorelli, Gerardo S… - LucaBallabio1 : RT @mariellarosati: Sindaci di Italia Viva eletti : Davide Bendinelli, Alessandro Di Santo, Valerio Ferrari, Vincenzo Marcorelli, Gerardo S… -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Milesi

L'Eco di Bergamo

Sono 38 i sindaci bergamaschi eletti in questo turno elettorale: tantissime conferme e nessun commissariamento per i 12 Comuni in lista ...Valnegra:, alla guida della lista "Progetto Valnegra", sbaraglia gli avversari e vince con il 78, 95% delle preferenze (pari a 90 voti). Quattordici voti al candidato della lista "...Ad Alzano Lombardo il sindaco uscente Camillo Bertocchi, 45 anni, sostenuto dal centrodestra, è stato confermato. A Calvenzano Fabio Ferla, 41 anni, e la sua lista "Amiamo Calvenzano" ha conquistato i ...Nuovi sindaci in 38 comuni bergamaschi, per un totale di 155mila persone. Caravaggio verso il ballottaggio, Treviglio conferma Imeri ...