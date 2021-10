Elezioni, confronto 2016-2021: salgono Lega e Fdi, M5S crolla (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Nel giugno del 2016 Virginia Raggi trionfò alle amministrative di Roma Capitale, ottenendo al primo turno un importante 35,36% e accendendo così al ballottaggio contro il dem Roberto Giachetti. Al secondo turno, stracciò il suo competitor conquistando addirittura un ragguardevole 67,15%. Prima donna a sedere sullo scranno più importante del Campidoglio e prima sindaca del Movimento 5 stelle: fu un evento rivoluzionario. A cinque anni di distanza, però, il miracolo non si è ripetuto. La sindaca pentastellata non è nemmeno riuscita a conquistare il traguardo del ballottaggio, classificandosi al quarto posto, dietro Calenda e la sua lista civica, portando a casa solo un complessivo 19,09% con la sua coalizione. Come è cambiato il consenso nella Capitale? Nel 2016 Roma era una città diversa. Il sindaco del centrosinistra Ignazio Marino, dopo più di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – Nel giugno delVirginia Raggi trionfò alle amministrative di Roma Capitale, ottenendo al primo turno un importante 35,36% e accendendo così al ballottaggio contro il dem Roberto Giachetti. Al secondo turno, stracciò il suo competitor conquistando addirittura un ragguardevole 67,15%. Prima donna a sedere sullo scranno più importante del Campidoglio e prima sindaca del Movimento 5 stelle: fu un evento rivoluzionario. A cinque anni di distanza, però, il miracolo non si è ripetuto. La sindaca pentastellata non è nemmeno riuscita a conquistare il traguardo del ballottaggio, classificandosi al quarto posto, dietro Calenda e la sua lista civica, portando a casa solo un complessivo 19,09% con la sua coalizione. Come è cambiato il consenso nella Capitale? NelRoma era una città diversa. Il sindaco del centrosinistra Ignazio Marino, dopo più di ...

Advertising

lucianocapone : @Angus_Magni @fabiovalenza Se non con le elezioni precedenti, non capisco con chi o cosa si dovrebbe fare il confro… - michelefazio_ : RT @siamonoitv2000: #elezioniamministrative2021, il confronto in diretta tra #MariolinaSattanino, @GiovaValentini e @alesallusti. Oggi #5ot… - Dar_Quar : RT @siamonoitv2000: #elezioniamministrative2021, il confronto in diretta tra #MariolinaSattanino, @GiovaValentini e @alesallusti. Oggi #5ot… - TgrRaiVeneto : Elezioni amministrative. I partiti a confronto sul risultato del voto nei vari comuni. Servizio di Ivana Godnik… - GiovaValentini : RT @siamonoitv2000: #elezioniamministrative2021, il confronto in diretta tra #MariolinaSattanino, @GiovaValentini e @alesallusti. Oggi #5ot… -