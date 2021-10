Deposito Atac in fiamme, una notte drammatica per Roma (Di martedì 5 ottobre 2021) . Sono circa 30 i veicoli distrutti dall’incendio. Sul posto i vigili del fuoco Si tinge del rosso delle fiamme la notte Romana. Un vasto incendio scoppiato nel Deposito dei autobus dell’Atac in via Prenestina a Roma ha distrutto circa 30 autobus in sosta, molti dei quali a metano. L’incendio ha preso avvio alle prime luci dell’alba e subito sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, che su Twitter hanno divulgato le immagini del rogo, informando che l’incendio è stato domato, ma continuano le operazioni di messa in sicurezza per l’intera area coinvolta. #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel Deposito #Atac di via Prenestina. Le fiamme hanno coinvolto circa 30 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021) . Sono circa 30 i veicoli distrutti dall’incendio. Sul posto i vigili del fuoco Si tinge del rosso dellelana. Un vasto incendio scoppiato neldei autobus dell’in via Prenestina aha distrutto circa 30 autobus in sosta, molti dei quali a metano. L’incendio ha preso avvio alle prime luci dell’alba e subito sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, che su Twitter hanno divulgato le immagini del rogo, informando che l’incendio è stato domato, ma continuano le operazioni di messa in sicurezza per l’intera area coinvolta. #, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio neldi via Prenestina. Lehanno coinvolto circa 30 ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - HuffPostItalia : Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - SkyTG24 : Incendio in deposito Atac a Roma, 30 bus distrutti - _fiorucci : RT @laperlaneranera: GUARDATE, OLTRE 30 AUTOBUS IN FIAMME A ROMA NEL DEPOSITO ATAC A PRENESTINA - nicelivingspace : RT @ImolaOggi: Roma, in fiamme deposito Atac. 30 autobus completamenti distrutti -