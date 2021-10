Deposito Atac a fuoco a Roma, le ipotesi: manovra di rifornimento errata o sabotaggio? (Di martedì 5 ottobre 2021) Un atto doloso, addirittura un sabotaggio, oppure un guasto tecnico dovuto al superlavoro a cui sono costretti i bus di linea, un corto circuito sotto la pioggia o una manovra "incauta"... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 ottobre 2021) Un atto doloso, addirittura un, oppure un guasto tecnico dovuto al superlavoro a cui sono costretti i bus di linea, un corto circuito sotto la pioggia o una"incauta"...

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - HuffPostItalia : Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - Agenzia_Ansa : In fiamme nella notte il deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina… - chilhavistorai3 : Incendio nel deposito #Atac di via Prenestina a #Roma, 26 autobus distrutti o danneggiati: I Vigili del Fuoco hanno… - sabrinatehilim : RT @lupovittorio42: Roma: brucia deposito Atac, bus distrutti. Qualcuno avverta i piromani Romani che la Raggi non c'è più, basta incendi.… -