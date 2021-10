Coppa dei Club MSP, Latina campione d’Italia. Battuta in finale la Pro Parma Academy, terzo Nettuno (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Latina Padel Club si è aggiudicato la sesta edizione della Coppa dei Club MSP di padel. All’Arena Padel Green House di Santa Maria delle Mole (Roma), la squadra pontina – che aveva già vinto la fase regionale del Lazio – ha conquistato anche il titolo nazionale del campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Nel weekend finale (con le gare trasmesse sulla pagina Facebook Padel Social Club grazie alla partnership con MYSP), la squadra capitanata da Giampaolo Terenzi ha vinto tutte le partite lasciando un solo incontro agli avversari: 4-0 nei quarti al Padel Villanuova, 4-0 in semifinale alla Ternana Padel e 3-1 in finale al Pro Parma Padel ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) IlPadelsi è aggiudicato la sesta edizione delladeiMSP di padel. All’Arena Padel Green House di Santa Maria delle Mole (Roma), la squadra pontina – che aveva già vinto la fase regionale del Lazio – ha conquistato anche il titolo nazionale del campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Nel weekend(con le gare trasmesse sulla pagina Facebook Padel Socialgrazie alla partnership con MYSP), la squadra capitanata da Giampaolo Terenzi ha vinto tutte le partite lasciando un solo incontro agli avversari: 4-0 nei quarti al Padel Villanuova, 4-0 in semialla Ternana Padel e 3-1 inal ProPadel ...

