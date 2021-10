Conte cerca un modo (non molto esplicito) per appoggiare Gualtieri (Di martedì 5 ottobre 2021) Arriverà l’endorsement, non si sa dove, non si sa come, non si sa quando ma arriverà. Giuseppe Conte è persuaso che la scelta giusta sia favorire la vittoria a Roma di Roberto Gualtieri, a Torino la partita è più complicata, ma a Roma la si deve giocare tutta. Per la rilevanza politica nazionale e la possibilità di infliggere un duro colpo al fronte sovranista, per la figura del candidato, ministro del secondo governo dell’ex premier, per la prospettiva nazionale di alleanza con il Pd. Ma anche quella del Campidoglio non è una vicenda semplice. Virginia Raggi è inamovibile nella sua contrarietà, la diplomazia del capo politico si è già messa in moto per un’opera di moral suasion, l’esito è incertissimo. Per questo nell’entourage di Conte si tende a scartare per il momento la scelta di un’investitura ufficiale. No a un apparentamento, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Arriverà l’endorsement, non si sa dove, non si sa come, non si sa quando ma arriverà. Giuseppeè persuaso che la scelta giusta sia favorire la vittoria a Roma di Roberto, a Torino la partita è più complicata, ma a Roma la si deve giocare tutta. Per la rilevanza politica nazionale e la possibilità di infliggere un duro colpo al fronte sovranista, per la figura del candidato, ministro del secondo governo dell’ex premier, per la prospettiva nazionale di alleanza con il Pd. Ma anche quella del Campidoglio non è una vicenda semplice. Virginia Raggi è inamovibile nella sua contrarietà, la diplomazia del capo politico si è già messa in moto per un’opera di moral suasion, l’esito è incertissimo. Per questo nell’entourage disi tende a scartare per il momento la scelta di un’investitura ufficiale. No a un apparentamento, ...

Advertising

HuffPostItalia : Conte cerca un modo (non molto esplicito) per appoggiare Gualtieri - mategaia : Ha trovato da qualche parte lo stesso copione di Renzi e ora lo sta recitando uguale uguale. Renzi voleva far cader… - Damianodanny1 : LIBERO STRAPAZZA FATTO X TITOLO APERTURA: PD M5S INSIEME VINCONO TRAVAGLIO CERCA SPACCIARCI MEZZA VITTORIA QUEL… - p1c98 : @PiergiuseppeEsp @CarloCalenda @pdnetwork Probabile. Ma a quel punto conte e il 'nuovo' m5s sono solo una scatola v… - mategaia : Cerca di mettere zizzania affinché gli elettori 'raggini' non si facciano convincere da Conte. Io conto su Calenda ?? -