«Colazione da Tiffany» compie 60 anni, 10 curiosità sul classico con Audrey Hepburn (Di martedì 5 ottobre 2021) Audrey Hepburn celebra 60 anni da icona di stile in Colazione da Tiffany. Il classico di Blake Edwards tratto dall’omonimo bestseller di Truman Capote. La scena d’apertura con Audrey, nel tubino nero di Holly Golightly, intenta a consumare un croissant davanti all’omonima gioielleria a NY è entrata nell’immaginario collettivo fin dalla sua prima proiezione, il 5 ottobre 1961. I costumi della pellicola, disegnati da Hubert de Givenchy, portano la firma di Edith Head: la donna con più Oscar vinti (8) nella storia del cinema. Candidato a 5 statuette, Colazione da Tiffany ne vinse due alle musiche di Henry Mancini compresa quella per la migliore canzone originale: l’intramontabile Moon River, scritta in coppia con Johnny Mercer e inserita nel film su insistenza della stessa Hepburn. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 ottobre 2021) Audrey Hepburn celebra 60 anni da icona di stile in Colazione da Tiffany. Il classico di Blake Edwards tratto dall’omonimo bestseller di Truman Capote. La scena d’apertura con Audrey, nel tubino nero di Holly Golightly, intenta a consumare un croissant davanti all’omonima gioielleria a NY è entrata nell’immaginario collettivo fin dalla sua prima proiezione, il 5 ottobre 1961. I costumi della pellicola, disegnati da Hubert de Givenchy, portano la firma di Edith Head: la donna con più Oscar vinti (8) nella storia del cinema. Candidato a 5 statuette, Colazione da Tiffany ne vinse due alle musiche di Henry Mancini compresa quella per la migliore canzone originale: l’intramontabile Moon River, scritta in coppia con Johnny Mercer e inserita nel film su insistenza della stessa Hepburn.

Advertising

teatrolafenice : ???? «Venezia è come mangiare tutta in una volta una scatola di cioccolatini al liquore» ?? Nasceva oggi Truman Cap… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? MUSICA ?? #ILPIÙGRANDEDITUTTI CANZONE da FILM di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Song Written For Films ?????… - SuperTWGattona : RT @99per100: G.O.A.T. ?? MUSICA ?? #ILPIÙGRANDEDITUTTI CANZONE da FILM di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Song Written For Films ?????… - pat_ipica : @marzia75 @ladeni_79 Tipo colazione da Tiffany Colazione da Doris ?? - AlbertoPoloni5 : @spighissimo Eppure devo averla vista da qualche parte A si l’altro giorno faceva colazione da Tiffany ?? -