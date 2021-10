Clamoroso Fiorentina: Commisso annuncia l’addio di Vlahovic (Di martedì 5 ottobre 2021) Dusan Vlahovic ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. A renderlo noto è il presidente Rocco Commisso in prima persona tramite un comunicato sul sito ufficiale viola: “La proposta di rinnovo non è stata accettata” Ecco il comunicato ufficiale del club: «Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere. Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic. Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. La nostra ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) Dusanha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la. A renderlo noto è il presidente Roccoin prima persona tramite un comunicato sul sito ufficiale viola: “La proposta di rinnovo non è stata accettata” Ecco il comunicato ufficiale del club: «Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere. Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan. Come sapete laha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. La nostra ...

