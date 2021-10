Ciclismo, Gran Piemonte 2021: data, orari, diretta tv e streaming (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giovedì 7 ottobre è il giorno del Gran Piemonte 2021, classica arrivata all’edizione 105 e che nel 2022 tornerà nella sua tradizionale collocazione primaverile. Saranno 168 i chilometri da Rocca Canavese a Borgosesia, con un percorso che quest’anno potrebbe sorridere alle ruote veloci del gruppo. Il tutto a pochissime ore dal Giro di Lombardia, ultima Monumento della stagione e Grande appuntamento di fine anno. Gran Piemonte: PERCORSO E ALTIMETRIA orari, TV E streaming – Il Gran Piemonte 2021 prenderà il via alle ore 13:o0 da Rocca Canavese, mentre l’arrivo in quel di Borgosesia è previsto tra le 16:45 e le 17:15 in base alla media oraria che verrà tenuta dal gruppo. Gli appassionati ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giovedì 7 ottobre è il giorno del, classica arrivata all’edizione 105 e che nel 2022 tornerà nella sua tradizionale collocazione primaverile. Saranno 168 i chilometri da Rocca Canavese a Borgosesia, con un percorso che quest’anno potrebbe sorridere alle ruote veloci del gruppo. Il tutto a pochissime ore dal Giro di Lombardia, ultima Monumento della stagione ede appuntamento di fine anno.: PERCORSO E ALTIMETRIA, TV E– Ilprenderà il via alle ore 13:o0 da Rocca Canavese, mentre l’arrivo in quel di Borgosesia è previsto tra le 16:45 e le 17:15 in base alla mediaa che verrà tenuta dal gruppo. Gli appassionati ...

