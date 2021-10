“Chiudo col GF Vip”. Sonia Bruganelli, una decisione inaspettata. Ma il motivo è chiaro (Di martedì 5 ottobre 2021) Il ruolo di opinionista sembra essere stato cucito su misura per lei. Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste della sesta edizione Grande Fratello Vip. Fa coppia con Adriana Volpe e tra le due le polemiche in questo primo scorcio di reality non sono mancate. L’ultima è quella che riguarda un selfie scattato dalla moglie di Paolo Bonolis che la immortala insieme a Giancarlo Magalli, nemico giurato di Adriana Volpe. Per lei si tratta di una esperienza inedita dal momento che per la prima volta si sta cimentando in un ruolo completamente nuovo. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha ribadito che stata convinta dai figli, grandi fan del reality, ad accettare l’opportunità. I suoi due figli più grandi, Silvia e Davide, si alternano nel programma: “Sono fan e conoscono alcuni concorrenti”. Poi ha parlato dei consigli che le sta dando suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Il ruolo di opinionista sembra essere stato cucito su misura per lei.è una delle due opinioniste della sesta edizione Grande Fratello Vip. Fa coppia con Adriana Volpe e tra le due le polemiche in questo primo scorcio di reality non sono mancate. L’ultima è quella che riguarda un selfie scattato dalla moglie di Paolo Bonolis che la immortala insieme a Giancarlo Magalli, nemico giurato di Adriana Volpe. Per lei si tratta di una esperienza inedita dal momento che per la prima volta si sta cimentando in un ruolo completamente nuovo. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha ribadito che stata convinta dai figli, grandi fan del reality, ad accettare l’opportunità. I suoi due figli più grandi, Silvia e Davide, si alternano nel programma: “Sono fan e conoscono alcuni concorrenti”. Poi ha parlato dei consigli che le sta dando suo ...

