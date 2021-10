Calciatori italiani all’estero: flop Donnarumma e Verratti, Balotelli segna ancora (Di martedì 5 ottobre 2021) Calciatori italiani all’estero, ecco com’è andato il fine settimana degli azzurri che giocano negli altri campionati Per analizzare l’ultima settimana dei Calciatori italiani all’estero partiamo dalla Premier League. Jorginho, faro della Nazionale che si appresta a disputare le semifinali di Nations League, in campo solamente un quarto d’ora nel successo del Chelsea sul Southampton. Non è andata meglio, a livello di minutaggio, a Pierluigi Gollini, che ha assistito dalla panchina al 2-1 del suo Tottenham sull’Aston Villa. Buona, invece, la prestazione di Angelo Ogbonna, tra i migliori del suo West Ham nel ko interno con il Brentford. Spostandoci in Francia, è stato un fine settimana da dimenticare per gli azzurri. Emerson Palmieri non ha preso parte alla trasferta del Lione in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021), ecco com’è andato il fine settimana degli azzurri che giocano negli altri campionati Per analizzare l’ultima settimana deipartiamo dalla Premier League. Jorginho, faro della Nazionale che si appresta a disputare le semifinali di Nations League, in campo solamente un quarto d’ora nel successo del Chelsea sul Southampton. Non è andata meglio, a livello di minutaggio, a Pierluigi Gollini, che ha assistito dalla panchina al 2-1 del suo Tottenham sull’Aston Villa. Buona, invece, la prestazione di Angelo Ogbonna, tra i migliori del suo West Ham nel ko interno con il Brentford. Spostandoci in Francia, è stato un fine settimana da dimenticare per gli azzurri. Emerson Palmieri non ha preso parte alla trasferta del Lione in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciatori italiani Pandora Papers, i nomi italiani: i fondi neri del boss della camorra Amato e di Ancelotti Politici, primi ministri, magnati della finanza, calciatori, ma non solo. Negli elenchi dei ' Pandora Papers ' spuntano anche i nomi di camorristi e terroristi. Tra i conti segreti squadernati dalle pagine di un'inchiesta di giornalisti ...

Calciomercato: Insigne e Chiesa nel mirino del Chelsea I due calciatori italiani sono finiti fortemente nel mirino del club londinese che vuole rinforzare il reparto d'attacco con entrambi. Per Insigne c'è la possibilità di firmare a zero col Chelsea ...

Insulti razzisti ai giocatori del Napoli, Nardella chiede scusa Corriere dello Sport.it Nations League, Italia-Spagna: tutto esaurito a San Siro Domani sera Italia e Spagna si giocheranno l'accesso alla finale di Nations League: saranno 37 mila i tifosi presenti a San Siro ...

Lapo Elkann firma il nuovo logo della nazionale italiana Così si è definito Lapo Elkann in riferimento all'ultima creazione della Indipendent ideas, di proprietà del gruppo Publicis, che ha disegnato il nuovo logo della Figc-Federazione italiana giuoco ...

