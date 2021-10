Brasile: William Ribeiro prende a calci l’arbitro. Arrestato in campo – VIDEO (Di martedì 5 ottobre 2021) Episodio davvero assurdo e da condannare in Brasile: William Ribeiro prende a calci l’arbitro in campo – VIDEO Episodio davvero assurdo in Brasile. Nella partita del campionato Gaucho tra Guaranì e Sao Paolo (campionato brasiliano A2), il calciatore William Ribeiro dà in escandescenza e aggredisce l’arbitro della gara, Rodrigo Crivellaro. L’attaccante, come riporta Eurosport, è stato Arrestato in campo: l’arbitro invece, dopo aver perso i sensi, è stato portato in ospedale, uscendo dopo poche ore. Lance mais detalhado da agressão de William Ribeiro ao árbitro Rodrigo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Episodio davvero assurdo e da condannare ininEpisodio davvero assurdo in. Nella partita del campionato Gaucho tra Guaranì e Sao Paolo (campionato brasiliano A2), ilatoredà in escandescenza e aggrediscedella gara, Rodrigo Crivellaro. L’attaccante, come riporta Eurosport, è statoininvece, dopo aver perso i sensi, è stato portato in ospedale, uscendo dopo poche ore. Lance mais detalhado da agressão deao árbitro Rodrigo ...

Advertising

CalcioNews24 : Incredibile quanto successo in #Brasile - junioreraldo : RT @GoalItalia: Follia in Brasile: William Ribeiro è stato arrestato dopo aver aggredito l'arbitro ???? ?? - GoalItalia : Follia in Brasile: William Ribeiro è stato arrestato dopo aver aggredito l'arbitro ???? ?? - _Sport_Calcio_ : FOLLIA IN BRASILE! ?????? William Ribeiro prende a calci l'arbitro e poi viene arrestato ???????? #Brasile | #Football |… - Eurosport_IT : FOLLIA IN BRASILE! ?????? William Ribeiro prende a calci l'arbitro e poi viene arrestato ???????? #Brasile | #Football… -