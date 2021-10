Aldo Grasso ce l’ha con Fabio Fazio

Leggi su tvzoom

(Di martedì 5 ottobre 2021) La confortante presenza di Figliuolo a Che tempo che fa Corriere della sera, pagina 63, di. Il merito più lodevole di Che tempo che fa è questo: seguendo la trasmissione ci sentiamo tutti migliori (Rai3, domenica sera). Merito di chi ci spiega le cose che non capiamo (non capisco, per esempio, come si possa avere la barba bianca e i capelli quasi fulvi, come Nanni Moretti). Merito di chi, protagonista del giornalismo tv, ci spiega che il protagonismo è deleterio per il buon giornalismo. Merito di chi sostiene come il buon giornalista cerchi solo la verità oggettiva (noi, inadeguati, credevamo che dire la verità significasse solo ammettere di aver trattato i fatti secondo le proprie opinioni). Merito di chi sa trasformare una promozione (di un libro, di un disco, di un concerto) in un privilegio esclusivo. Merito di chi conduce battaglie ...