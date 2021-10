Agenzia delle entrate, ultimo giorno per pagamento rate pace fiscale luglio 2020 (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – ultimo giorno per versare le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio scadute a luglio 2020. Grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021, è possibile procedere al pagamento fino ad oggi, 5 ottobre. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, – ricorda l’Agenzia delle entrate-Riscossione – verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all’originaria scadenza di luglio ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) –per versare ledella rottamazione-ter e del saldo e stralcio scadute a. Grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021, è possibile procedere alfino ad oggi, 5 ottobre. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, – ricorda l’-Riscossione – verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per ildovranno essere utilizzati i bollettini riferiti all’originaria scadenza di...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Segui su - Agenzia_Ansa : Crollo dell'affluenza degli elettori per il primo turno delle amministrative a Roma: il dato fa segnare il 48,83%.… - Agenzia_Ansa : Per la prima volta dal dopoguerra un sindaco di Bologna sarà eletto da poco più del 50% dell'elettorato. Il dato di… - MariMario1 : RT @gspazianitesta: Caro @giannitrovati, forse utile precisare che il moltiplicatore citato dal Premier (160) non ha nulla a che vedere col… - KarmaCommunicat : Viviamo con l’ansia delle date di scadenza. Quel tic toc inesorabile che scandisce le giornate, soprattutto quelle… -