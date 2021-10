WhatsApp non funziona oggi 4 ottobre, down in tutto il mondo per problemi tecnici (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp non funziona! problemi tecnici da alcuni minuti: impossibile messaggiare e tutte le funzioni down! E voi, da quanto state riscontrando problemi? L'articolo proviene da tuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 4 ottobre 2021)nonda alcuni minuti: impossibile messaggiare e tutte le funzioni! E voi, da quanto state riscontrando? L'articolo proviene daAndroid.

ilpost : Se non vi funzionano né Instagram, né Whatsapp, né Facebook: non siete gli unici ad avere questo problema… - sole24ore : WhatsApp, Facebook e Instagram non funzionano. Ecco cosa sta succedendo #whatsappdown #instagramdown #facebookdown - ilpost : Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano a molti utenti - HungryCats : RT @LokiSnape: Twitter I have failed you, whatsapp non mi funzionava ed invece di venire a controllare qui se ci fosse un whatsapp down me… - sychrox : Che palle quando non funzionano né ig né whatsapp, io che cazzo faccio? -