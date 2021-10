WhatsApp down: bloccati anche Facebook e Instagram (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp, Facebook e Instagram down. Sono bloccati. Agli utenti che stanno usando i social in questo momento hanno difficoltà a connettersi. “Impossibile aggiornare il feed”. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 ottobre 2021). Sono. Agli utenti che stanno usando i social in questo momento hanno difficoltà a connettersi. “Impossibile aggiornare il feed”. su Il Corriere della Città.

Advertising

dimatt_gio : @lety_pioo qui per informati che c'è in insta/ whatsapp down - steakypeaky : RT @noiononcorro: avremmo sempre un’unica certezza noi del twitter quando whatsapp e insta saranno in down noi avremmo comunque un posto d… - sky_breen : RT @FTDTXVI: instagram e whatsapp sono in down ma che sta succedendo - elidirivombros4 : Ah ma c'è un WhatsApp down Ho già riavviato il cell una volta e non capivo nulla - nonlapasso : Tutti a scrivere Instagram down whatsapp down, poi se scrivo bernardeschi down arrivano i moralisti -