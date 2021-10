Twitter ha limitato l'account del portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid (Di lunedì 4 ottobre 2021) Twitter non è nuovo a determinate iniziative: è stata sicuramente una misura necessaria quella di limitare l'account del portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. Il gigante dei social media ha ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 ottobre 2021)non è nuovo a determinate iniziative: è stata sicuramente una misura necessaria quella di limitare l'deldei. Il gigante dei social media ha ...

Advertising

smenichini : Dalle foto dei vigili del fuoco si capisce che il danno è grave ma limitato. Il #pontediferro non è crollato! - Mikepub1 : RT @DiPint3: Semplicemente far capire ai politici tutti, che se il popolo viene limitato nelle libertà costituzionali, il voto non si merit… - EmilianoVerga : RT @franciungaro: .@Pontifex_it, lancia appello pre-#COP26 di #Glasgow sui #cambiamenti #climatici. Chiede l'azzeramento delle #emissioni… - franciungaro : .@Pontifex_it, lancia appello pre-#COP26 di #Glasgow sui #cambiamenti #climatici. Chiede l'azzeramento delle… - Gianluc37578034 : RT @DiPint3: Semplicemente far capire ai politici tutti, che se il popolo viene limitato nelle libertà costituzionali, il voto non si merit… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter limitato Twitter ha limitato l'account del portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid Sebbene il suo account Twitter in Pashto e Dari sia stato limitato, il suo account in inglese, creato di recente, è ancora facilmente visualizzabile. outstream La decisione di Twitter ha innescato ...

Lobby nera, Formigli invita Meloni a Piazza Pulita. Ma è già stallo: "Solo quando avrò i video integrali" L'invito era partito da Corrado Formigli, che su Twitter aveva a sua volta risposto alla leader di ...giorni dal voto per le elezioni Comunali e con il silenzio elettorale che ne ha di fatto limitato ...

Twitter ha limitato l'account del portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid Globalist.it Twitter ha limitato l'account del portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid La decisione del gigante dei social media ha innescato reazioni contrastanti tra gli afgani. Sostenitori e membri dei talebani lo hanno definito uno schiaffo alla libertà di parola ...

Sebbene il suo accountin Pashto e Dari sia stato, il suo account in inglese, creato di recente, è ancora facilmente visualizzabile. outstream La decisione diha innescato ...L'invito era partito da Corrado Formigli, che suaveva a sua volta risposto alla leader di ...giorni dal voto per le elezioni Comunali e con il silenzio elettorale che ne ha di fatto...La decisione del gigante dei social media ha innescato reazioni contrastanti tra gli afgani. Sostenitori e membri dei talebani lo hanno definito uno schiaffo alla libertà di parola ...