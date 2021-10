Torino va al ballottaggio | si torna a centrodestra vs centrosinistra

Advertising

you_trend : Prime indicazioni dagli exit/instant poll appena usciti: Sala, Lepore e Manfredi vedono la vittoria al primo turno.… - you_trend : ?? Decision Desk Quorum/YouTrend: a #Torino sarà ballottaggio tra Paolo Damilano (CDX) e Stefano Lo Russo (CSX)… - pierofassino : Straordinario successo di @matteolepore @BeppeSala @GaeManfredi. Ottimo risultato di @gualtierieurope. A Torino… - muccimou : RT @suzukimaruti: Ora come ora, a Torino Lo Russo prende al primo turno circa un singolo punto percentuale più di Fassino nel 2016. Fassin… - AlbertoMagnani6 : RT @robypava: Damilano ha appena detto a #maratonamentana che erano molti anni che a Torino non si portava il centrosinistra al ballottaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ballottaggio

... che supera il 50% dei voti nell'elezione senza. La partita è ancora aperta nelle altre città maggiori, con Roma everso un secondo confronto tra le due formazioni. Il risultato ...Si va verso il: il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo è in vantaggio su quello di centrodestra Paolo Damilano. Si va verso ilTrieste : il sindaco uscente ...'E' un risultato storico, Torino ha dato dimostrazione di unita', il centrodestra va al ballottaggio e questo e' un dato rilevante, ma ...Non è ancora terminato lo scrutinio nei sette Comuni in provincia di Torino con oltre 15 mila abitanti: a Carmagnola la sindaca uscente Ivana Gaveglio è avviata alla conferma già al primo turno, essen ...