Suppletive, Letta avanti a Siena, verso l'elezione (Di lunedì 4 ottobre 2021) Mentre sono state scrutinate 191 sezioni 292 del Collegio Toscana 12 per le elezioni Suppletive alla Camera dei Deputati, il segretario del Pd Enrico Letta allunga rispetto agli altri candidati attestandosi al 49,34%, pari a 19.784 voti. Il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi è al 39,36% pari a 15.785 voti. Seguono il segretario del Pc Marco Rizzo al 4,44% con 1.779 voti e Elena Golini di Potere al popolo con il 2,76% e 1105 voti. Leggi su huffingtonpost

