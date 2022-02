Smontare i luoghi comuni sul nucleare con l’Avvocato dell’Atomo. L’intervista (Di lunedì 4 ottobre 2021) Qualche appunto sparso e veloce su ciò che più ha catturato la mia attenzione nell’intevista a Luca Romano, a.k.a. l’Avvocato dell’Atomo, assieme agli amici di Società Aperta e Proprietari Armati. Una lunga chiacchierata di un paio di orette su twitch attraverso il neonato canale di divulgazione(?) oserei dire Lib Unity. L’attività di informazione in favore dell’Atomo promossa dal fisico Luca Romano è ben nota ai più. Io devo dire di non essermi mai interessata in modo particolarmente approfondito all’argomento, infatti non conoscevo Luca, se non per il fatto di averne sentito parlare da amici e conoscenti. Luca Romano è laureato in fisica teorica a Torino e ha preso un master in giornalismo scientifico presso lo IUSS di Ferrara. L’idea delL’intervista all’Avvocato atomico è stata una proposta ... Leggi su lameteora.info (Di lunedì 4 ottobre 2021) Qualche appunto sparso e veloce su ciò che più ha catturato la mia attenzione nell’intevista a Luca Romano, a.k.a., assieme agli amici di Società Aperta e Proprietari Armati. Una lunga chiacchierata di un paio di orette su twitch attraverso il neonato canale di divulgazione(?) oserei dire Lib Unity. L’attività di informazione in favorepromossa dal fisico Luca Romano è ben nota ai più. Io devo dire di non essermi mai interessata in modo particolarmente approfondito all’argomento, infatti non conoscevo Luca, se non per il fatto di averne sentito parlare da amici e conoscenti. Luca Romano è laureato in fisica teorica a Torino e ha preso un master in giornalismo scientifico presso lo IUSS di Ferrara. L’idea delalatomico è stata una proposta ...

