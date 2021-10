Rottamazione ter, ultima chiamata per rate pace fiscale luglio 2020 (Di lunedì 4 ottobre 2021) ultima chiamata per versare le rate della Rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute a luglio 2020. È possibile infatti procedere al pagamento fino a domani, 5 ottobre, grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021. Lo ricorda l’Agenzia delle entrate. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, si legge in una nota, ”verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute”. Le scadenze per il versamento delle rate 2020 di Rottamazione ter e del saldo e stralcio ancora dovute, ricorda sono state ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 ottobre 2021)per versare ledellater e del saldo e stralcio scadute a. È possibile infatti procedere al pagamento fino a domani, 5 ottobre, grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di tolleranza aggiuntivi rispetto al termine fissato dalla legge al 30 settembre 2021. Lo ricorda l’Agenzia delle ent. In caso di pagamenti oltre i termini o per importi parziali, si legge in una nota, ”verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute”. Le scadenze per il versamento dellediter e del saldo e stralcio ancora dovute, ricorda sono state ...

Ultime Notizie dalla rete : Rottamazione ter Rottamazione ter, ultima chiamata per rate pace fiscale luglio 2020 Domani 5 ottobre ultimo giorno anche per pagare saldo e stralcio Ultima chiamata per versare le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute a luglio 2020. È possibile infatti procedere al pagamento fino a domani, 5 ottobre, grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei ...

Fisco, entro il 5 ottobre si pagano le rate di luglio 2020 Ultima chiamata per versare le rate della 'rottamazione - ter' e del 'saldo e stralcio' scadute a luglio 2020. È possibile infatti procedere al pagamento fino al prossimo 5 ottobre, grazie alla possibilità concessa dalla legge di avvalersi ...

Entro il 5 ottobre si pagano le rate di luglio 2020 della pace fiscale Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Fisco, entro il 5 ottobre si pagano le rate di luglio 2020 della pace fiscale. Ultima chiamata per versare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio ...

