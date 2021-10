Quando il primo amore diventa un’ossessione (Di lunedì 4 ottobre 2021) Forse è vero che il primo amore non si scorda mai, così come è sua la colpa o il merito di segnare in qualche modo tutte le relazioni successive. Perché si tratta di un’esperienza unica che, nel bene o nel male, lascerà ricordi o cicatrici che porteremo nel cuore e nell’anima per sempre. E da una parte va bene così, perché se c’è una cosa che abbiamo imparato crescendo è che tutte le persone che incontriamo nella nostra vita, indipendentemente dall’epilogo di quella conoscenza, ci hanno insegnato qualcosa. E abbiamo capito che è solo facendo tesoro delle esperienze del passato che possiamo crescere ed evolvere. Certo è che a differenza delle altre esperienze sentimentali, quella del primo amore, merita un discorso a parte. E non solo perché la ritroviamo in tutti i luoghi comuni, negli aforismi e nelle poesie dedicate ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 ottobre 2021) Forse è vero che ilnon si scorda mai, così come è sua la colpa o il merito di segnare in qualche modo tutte le relazioni successive. Perché si tratta di un’esperienza unica che, nel bene o nel male, lascerà ricordi o cicatrici che porteremo nel cuore e nell’anima per sempre. E da una parte va bene così, perché se c’è una cosa che abbiamo imparato crescendo è che tutte le persone che incontriamo nella nostra vita, indipendentemente dall’epilogo di quella conoscenza, ci hanno insegnato qualcosa. E abbiamo capito che è solo facendo tesoro delle esperienze del passato che possiamo crescere ed evolvere. Certo è che a differenza delle altre esperienze sentimentali, quella del, merita un discorso a parte. E non solo perché la ritroviamo in tutti i luoghi comuni, negli aforismi e nelle poesie dedicate ...

