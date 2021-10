Puigdemont | Sassari sospende la decisione sulla sua estradizione

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ancora una volta, la giustizia di un altro paese europeo ha dato la ragione a Carlese messo in ridicolo il giudice dell’Audiencia Nacional spagnola Pablo Llarena, che si ostina a dare un’interpretazione della legge ripetutamente sconfessata dai suoi omologhi al di fuori dei confini spagnoli. Sono bastate due ore perché la Corte d’Appello diaccogliesse la richiesta formulata sia dalla Procura generale, sia della difesa: il collegio composto dai magistrati Salvatore Marinato, Pilina Azzena e Maria Teresa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"La partita è sospesa e bisogna attendere le decisioni della Corte di giustizia europea, il procedimento qui aa carico di Carlespotrà riprendere solo dopo che quelle decisioni saranno definitive". Lo ha ribadito l'avvocato difensore Agostinangelo Marras nel corso di una conferenza ...21.41, Corte: ora no estradizione La Corte d'Appello diha sospeso il procedimento di estradizione a carico dell'ex presidente catalano Carles. La Corte ha accolto la richiesta ...Ancora una volta, la giustizia di un altro paese europeo ha dato la ragione a Carles Puigdemont e messo in ridicolo il giudice dell’Audiencia Nacional spagnola Pablo Llarena, che si ostina a dare un’i ...I giudici hanno deciso di attendere che finisca il procedimento già in corso a carico di Puigdemont relativo all’immunità, revocata dal Parlamento europeo, e alla questione pregiudiziale al vaglio del ...