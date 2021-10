Pino Insegno torna in televisione: i rumors sul suo nuovo programma in arrivo su Rai2 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Pino Insegno ormai da anni risulta essere, oltre che ad un capace comico ed uno dei doppiatori più apprezzati del nostro panorama, anche un capace conduttore televisivo. Portata a termine l’esperienza su Rai2 con Voice Anatomy pare essere pronto a tornare sulla rete della televisione pubblica con un nuovo progetto. Sono infatti insistenti i rumors che lo vedrebbero coinvolto nel nuovo game show del canale dopo che un altro suo programma ha subito un forte stop nella realizzazione. Quello che sappiamo sul nuovo programma che dovrebbe coinvolgere anche una nota showgirl come Elisabetta Gregoraci. Pino Insegno presenterà Double Song: le indiscrezioni Il conduttore ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 ottobre 2021)ormai da anni risulta essere, oltre che ad un capace comico ed uno dei doppiatori più apprezzati del nostro panorama, anche un capace conduttore televisivo. Portata a termine l’esperienza sucon Voice Anatomy pare essere pronto are sulla rete dellapubblica con unprogetto. Sono infatti insistenti iche lo vedrebbero coinvolto nelgame show del canale dopo che un altro suoha subito un forte stop nella realizzazione. Quello che sappiamo sulche dovrebbe coinvolgere anche una nota showgirl come Elisabetta Gregoraci.presenterà Double Song: le indiscrezioni Il conduttore ...

