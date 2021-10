Occhiuto governatore | Brunetta | “Ha vinto la Calabria che non ti aspetti”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) ROMA – “Halache non ti, lache ti sorprende, lache adesso può diventare la nuova Irlanda d’Europa. Congratulazioni al neo presidente della Regione Roberto! Il suo trionfo è motivo di orgoglio del nostro movimento. Il buongoverno paga sempre e in queste elezioni amministrative Forza Italia si dimostra, con la scelta dei suoi candidati e con la bontà della sua proposta politica, il partito trainante nella coalizione di centrodestra. Sono certo che Roberto saprà governare al meglio, come un valido ed esperto esponente politico sa fare”. Con queste parole il ministrocommenta l’elezione di Robertodella. “La sfida inizia ora: ...

Advertising

ntacalabria_it : Roberto Occhiuto nuovo governatore della Calabria #elezioniamministrative2021 #calabria #ntacalabria #notizie… - Cosenza2punto0 : Elezioni - Occhiuto verso la vittoria. Le prime parole da “governatore”: ?? - LaCnews24 : Roberto Occhiuto nuovo governatore della Calabria: ''Abbiamo vinto, sono felice di essere il presidente''… - SaverioMarafiot : Roberto Occhiuto nuovo governatore della Calabria: «Abbiamo vinto, sono felice di essere il presidente» - LaCnews24 : 'Abbiamo vinto, sono felice di essere il presidente della Calabria'. @robertoocchiuto e le sue prime parole dal qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiuto governatore

Rai News

In Calabria(centrodestra) nuovoIn base alla seconda proiezione del consorzio Opinio per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto(centrodestra) ...... il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Roberto, parlamentare di ... e l'exMario Oliverio, sostenuto da due liste progressiste. La competizione sarà serrata ...(Money.it) Regionali 2021 Proiezioni, Calabria: Occhiuto 52,9%, staccati tutti gli altri candidati governatore. Condividi. Secondo le prime proiezioni di Consorzio Opinio Italia per Rai, in Calabria ...Le prime parole di Roberto Occhiuto “ringrazio Silvio Berlusconi e tutti i parlamentari del mio partito per il risultato” GIZZERIA (CZ)- Sebbene siano stato scrutinate poco meno di 200 sezioni sulle o ...