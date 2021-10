Matteo Diamante chiude i rapporti con Awed | “Ci ha preso in giro”

(Di lunedì 4 ottobre 2021)si sfoga duramente: “è stato bravo” Chi ha visto L’Isola dei Famosi sicuramente ricorda il bel rapporto nato tra, poi vincitore del reality, e, finalista.legarono quasi subito arrivando a confidarsi aspetti anche molto intimi della loro vita privata, ma a qualche mese dal reality isembrano avertutt’altra direzione, tanto cheha deciso di rispondere ai fan che gli chiedevano proprio che fine avesse fatto il rapporto conlasciandosi andare ad uno sfogo: “Dentro l’Isola è stato bravo a essere amico di tutti, prendendo per il cu*o anche gente più adulta di lui e che gli ha dato anche un supporto (non ...

, rispondendo alle domande dei propri followers su Instagram, ha confessato di non avere più rapporti con l'ultimo vincitore de ' L'Isola dei Famosi ', Awed: Gabrio Landi e Andrea ...