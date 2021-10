Mancini: “Sarebbe fantastico vincere la Nations League. Non sarà facile” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato così a UEFA.com a due giorni dalla sfida alla Spagna: “La Spagna è stata la squadra che ci ha messi più in difficoltà a EURO 2020. È una squadra forte, con buoni giocatori. sarà una bella partita. Loro sono bravi nel palleggio, mentre noi non abbiamo avuto tempo per arrivare ai loro livelli, ma stavolta sarà diverso. Di solito San Siro è pieno quando gioca la nazionale. Sarebbe fantastico vincere la Nations League subito dopo l’Europeo e qualificarsi in anticipo per la Coppa del Mondo, ma non sarà facile”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato così a UEFA.com a due giorni dalla sfida alla Spagna: “La Spagna è stata la squadra che ci ha messi più in difficoltà a EURO 2020. È una squadra forte, con buoni giocatori.una bella partita. Loro sono bravi nel palleggio, mentre noi non abbiamo avuto tempo per arrivare ai loro livelli, ma stavoltadiverso. Di solito San Siro è pieno quando gioca la nazionale.lasubito dopo l’Europeo e qualificarsi in anticipo per la Coppa del Mondo, ma non”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

