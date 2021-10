Advertising

udine20 : Maltempo a Udine, allagata galleria Astra - - ottosette56 : RT @Daniele_V94: Si è venuta a creare una importante linea di convergenza sul Friuli. Il risultato è una fascia sotto i temporali ormai da… - Daniele_V94 : Si è venuta a creare una importante linea di convergenza sul Friuli. Il risultato è una fascia sotto i temporali or… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Udine

UdineToday

Il primo intervento poco prima delle 8 di mattina sulla Sr353 a Pozzuolo del Friuli, quando una Land Rover diretta versoè uscita di strada rimanendo bloccata nella banchina laterale . ...Ilha causato rallentamenti al traffico fin dalla prima mattina nelle principali vie di accesso a, mentre in provincia si sono registrati diversi allagamenti. Come sulla strada da ...Continua l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia ed è ancora allerta rossa in tre regioni per la giornata di domani martedì 5 ottobre. Il Dipartimento della Protezione Ci ...UDINE. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta di colore arancione per criticità idrogeologica e idraulica a causa delle forti piogge e temporali previsti nelle prossime ...